Schifffahrt auf dem Main

Die katholische Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) bietet einen dreitägigen Ausflug an. Die Reise führt vom 11. bis 13. Oktober nach Würzburg und ins Frankenland. Am ersten Tag ist Anreise zum Kloster Münsterschwarzach geplant, Ziel ist es, an der Gebetszeit in der Klosterkirche teilzunehmen, und nach Dettelbach, wo die Zimmer bezogen werden. Anschließend findet ein gemeinsames Abendessen statt. Am nächsten Tag wird Würzburg besucht, samt Führung durch die Altstadt und einer Schifffahrt nach Veitshöchheim, wo der Rokokogarten besucht wird. Am dritten Tag wird der Gottesdienst im Dom besucht, danach die Heimreise über Kloster Schöntal angetreten.

Der Reisepreis beträgt 190 Euro. Enthalten sind die An- und Abreise mit dem Bus, zwei Übernachtungen im Doppelzimmer sowie Führung und Schifffahrt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 10.01.2019