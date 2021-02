Schlittenhunde „Kelly“ und „Max“ sind ganz heiß auf Schnee

Von Corinna Perner

Unendliche verschneite Weite, unberührte Natur, vor sich ein Rudel Huskies, unter sich einen mühelos durch den Schnee gleitenden Schlitten - der Gedanke an eine Hundeschlittenfahrt hat seinen Reiz. Erlebt haben das bisher jedoch wohl eher wenige Hockenheimer und Corona lässt den Traum zusätzlich in weite Ferne rücken. Dafür bot sich nun dank des Schneesegens ein ungewöhnliches Bild: Helga Uhlworm nutzte die sperrungsbedingt autofreie Reilinger Straße, um mit Husky „Max“ und Schäferhundmischlingsdame „Kelly“ eine Schlittenfahrt zu unternehmen.

Auch wenn die weiße Pracht inzwischen in unseren Breiten immer mehr zur Seltenheit geworden ist, gingen weder „Max“ und „Kelly“ noch Helga Uhlworm unvorbereitet an die erste Fahrt heran. Beide Hunde haben bei der Begleithundeprüfung ihren Gehorsam und ihr vorbildliches Verhalten in der Öffentlichkeit unter Beweis gestellt und standen etliche Male als Deutsche Meister im Turnierhundesport mit ihrer Besitzerin auf dem Siegertreppchen.

Mit Wagentraining vorbereitet

Sprints über mehrere Kilometer, die Ausführung von Kommandos, aber auch das Meistern unbekannter Strecken und Hindernisse kennen die beiden Hunde nur zu gut. „Die Tiere brauchen einen Willen, vorwärts zu gehen, als Jogger sind sie gut korrigierbar“, berichtet Helga Uhlworm, worauf es beim Geländelauf ankommt. Mithilfe eines Bauchgurts und einer elastischen Leine sind Hund und Mensch dabei verbunden und das Tier zieht nach vorne.

Bei Temperaturen unterhalb der 15-Grad-Marke kommt bei Uhlworms gerne das Wagentraining zum Einsatz, sodass die Hunde das Ziehen eines Fahrzeugs bereits kennen. Auch dabei gilt es, Regeln und Richtlinien zu befolgen, um dem Tierschutz zu entsprechen und den Vierbeinern den Spaß am gemeinsamen Training nicht zu nehmen.

Gesteuert werden die beiden Zugtiere vom Schlitten aus mit ganz normalen Kommandos: „Rechts“, „links“ und „kehrt“ beherrschen die Hunde mühelos, mit „rechts vorbei“ und „Links vorbei“ werden sie auch sonst im Alltag an Personen vorbeigelenkt.

Eher ungewohnt war es dagegen für Helga Uhlworm, das bisher erst wenige Male benutzten Gefährt wieder zu besteigen. „Der Schlitten ist in sich instabil, man muss viel mit dem Körpergewicht regulieren“, verrät sie die Tücken des dank einer Zeitungsanzeige erstandenen Gleiters.

Doch bereits nach wenigen Minuten habe auch der neunjährige Schlittenneuling „Max“ kapiert gehabt, wie die Sache laufe: „Er hat an diesem Wochenende sein Schneepferdchen gemacht“, schmunzelt seine Besitzerin. Der Neuschnee war von „Max“ und „Kelly“ bereits im Vorfeld „hellauf begeistert“ begrüßt worden: Die beiden tobten darin herum, die gemeinsame Fahrt durch den Schnee stellte dann auch für ihr Frauchen einen Höhepunkt dar.

Dabei sind Helga Uhlworm und ihr Mann Roland nicht nur im Privatleben durch und durch Hundeliebhaber, sondern auch beruflich dreht sich für das Ehepaar alles um die Tiere. In Bellos Hundeschule unterstützen sie mit Rat und Tat bei der Erziehung des eigenen Vierbeiners, zudem bieten mit Gassigeh-Terminen, Pflegediensten und Nachtwachen Dienstleistungen verschiedener Art an - vom Ausbürsten des Hundes bis zum Einzelunterricht zur Bewältigung von Erziehungsproblemen.

Ohne Rücksicht geht’s nicht

Neben dem Tierwohl liegt Helga und Roland Uhlworm dabei die gegenseitige Rücksichtnahme ganz besonders am Herzen. „Eine gute Erziehung ist nicht unnötig und viel lieber bekomme ich ein Kompliment für mein wohlerzogenes Tier, als dass ich mich beschimpfen lassen muss, den Köter wegzunehmen“, rät die Hundertrainerin sowohl Haltern als auch Fremden dazu, immer erst miteinander zu sprechen, bevor eine ungefragte Annäherung erfolgt: „Es wäre eine schönere Welt, wenn alle ein wenig mehr Rücksicht nehmen würden.“

„Hunde brauchen Erziehung, wir zeigen, wie’s geht“, sind die Hundetrainer zudem überzeugt und zeigen dabei Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten mit dem Hund auf. Mit dem „Paragraf-11-Schein“ nach dem Tierschutzgesetz und regelmäßigen Fortbildungen weisen sie dafür die fachliche Qualifikation vor.

