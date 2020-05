Schmökern ist erst mal nicht angesagt

Die Stadtbibliothek öffnet nach der coronabedingten Schließung ab Dienstag, 5. Mai, wieder ihre Türen in der Zehntscheune. Die Besucher können die Angebote und den Service in eingeschränkter Weise nutzen. Bis auf Weiteres müssen bestimmte Regelungen in der Einrichtung eingehalten werden, teilt die städtische Pressestelle mit.

So dürfen sich nicht mehr als zehn Besucher gleichzeitig in den Räumen aufhalten. Die Nutzer werden gebeten, die Bibliothek nur zu besuchen, wenn sie sich gesund fühlen. Der Zugang ins Gebäude wird von den Mitarbeitern kontrolliert. Ein Wartebereich vor der Zehntscheune kennzeichnet die Aufenthaltsfläche für Personen, die bis zum Einlass warten müssen.

Für alle Besucher ab sechs Jahren gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes (sogenannte Community-Maske). Im Gebäude muss ein Mindestabstand von eineinhalb bis zwei Metern zwischen den Personen eingehalten werden. Die Mitarbeiter bitten um rücksichtsvolles Verhalten, auch zwischen den Regalen.

Möglichst kurz aufhalten

Das Bibliotheksteam bittet die Nutzer, den Besuch auf die Rückgabe entliehener und die Ausleihe neuer Medien zu beschränken. Die Aufenthaltsdauer soll möglichst kurz gehalten werden. Damit haben auch die Wartenden die Möglichkeit für einen Bibliotheksbesuch. Zunächst sollte auf einen Besuch im Familienverband verzichtet werden.

Sitzmöglichkeiten, Zeitungen und PCs stehen derzeit nicht zur Verfügung. Verlängerungen sind über die Internetseite, per E-Mail oder telefonisch möglich. Bis Ende Mai werden keine Mahnungen versandt. Die Rückgabe ausgeliehener Medien muss also nicht in der ersten Woche der Öffnung stattfinden.

Öffnungszeiten: Dienstag 15 bis 18 Uhr, Mittwoch bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie Samstag 10 bis 13 Uhr. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 05.05.2020