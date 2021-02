Schmuck im Globus geklaut

Ein Bäcker, der am Samstag, 9. Februar 2019, gegen 1.50 Uhr schon bei der Arbeit war, hörte einen lauten Knall. Dann gingen im Globus-Markt plötzlich alle Lampen an. Zwei Einbrecher hatten sich über ein Bistro Zugang verschafft zu dem Einkaufszentrum im Gewerbegebiet Talhaus. Schnurstracks liefen sie zur Schmuckabteilung mitten im Markt, wo sie mit einem Vorschlaghammer auf mehrere Glasvitrinen eindroschen. Uhren und Schmuck im Wert von knapp 33 000 Euro wanderten in eine mitgeführte Sporttasche. Nach drei Minuten war alles vorbei und die beiden Täter verließen das Gebäude in Richtung Parkplatz.

Einer der Einbrecher musste sich jetzt vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Schwetzingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 28-jährigen Niederländer besonders schweren Diebstahl vorgeworfen. Der in Enschede geborene wohnsitzlose Mann, der schon wegen einem weiteren bandenmäßigen Einbruchsdiebstahl in Untersuchungshaft ist, räumte den Tatvorwurf vollumfänglich ein. Er habe keine Ausbildung, sei in einem Heim aufgewachsen und konsumiere ab und zu Cannabis.

Er habe den mit Glasscherben übersäten Boden um die Vitrinen wahrgenommen, teilte der 45-jährige Bäcker als Zeuge mit. Personen habe er nicht gesehen und auch sonst nichts weiter gehört. Die automatisch benachrichtigte Polizei sei schnell da gewesen. Der Alarm sei über zwei Bewegungsmelder ausgelöst worden. Ein 49-jähriger Haustechniker des Globus-Marktes hatte den Beamten das Gebäude aufgeschlossen. Die Täter seien aber schon weg gewesen. Videoaufnahmen hätten später gezeigt, dass zwei Personen mit großen Hämmern zielgenau zu der Schmuckabteilung gerannt seien.

Blutspur entscheidender Hinweis

Ein 40-jähriger Kriminalbeamter berichtete von den Ermittlungen. Eine minimale Blutspur auf einer Glasscherbe hatte den entscheidenden Hinweis auf den mutmaßlichen Täter gegeben. Der 28-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt gerade in Niedersachsen in Haft gesessen. Die Polizei hatte sich auch noch die Videoaufzeichnungen von anderen Örtlichkeiten, etwa weiteren Globus-Märkten, angeschaut.

Der 28-Jährige sei vorher schon einmal in Hockenheim gewesen und habe die Auslagen in der Schmuckabteilung näher in Augenschein genommen. Mit mehreren Fahrzeugen, unter anderem mit einem Motorrad, hätten die Täter vorher auch die Parkdecks vor und neben dem Gebäude ausgespäht. „Es war klar, welche Vitrinen sie wollten. Der Einbruch ging schnell über die Bühne, vom Bistro bis in die Mitte des Marktes und wieder zurück brauchten sie nur wenige Sekunden“, so der Ermittler.

Die Vorstrafenregister in Holland und Deutschland weisen für den Beschuldigten zahlreiche Einträge auf, unter anderem wegen Diebstahl mit Waffengewalt, Körperverletzung, Drogenbesitz und Sachbeschädigung. Eine Strafe von einem Jahr und zwei Monaten hat er bereits abgesessen. Staatsanwalt Sascha Reinhard wertete das Geständnis als strafmildernd. Verschärfend seien aber die einschlägigen Vorstrafen und die eigentliche Tat unter der laufenden Bewährung. Der 28-Jährige habe sich seinen Lebensunterhalt durch Diebstahl und Einbruch finanzieren wollen. Hinzu kämen der hohe Beutewert und der enorme Sachschaden von 5000 Euro.

Der Staatsanwalt forderte zwei Jahre und neun Monate Gefängnis. Weil der Mann schon 14 Monate ein-gesessen habe, sei für ihn ein Härteausgleich möglich. Ihr Mandant habe durch sein Geständnis für eine kurze Verhandlung gesorgt, bewertete Verteidigerin Katja Kosian den Antrag des Staatsanwalts als zu hoch. Der 28-Jährige, der demnächst noch in Würzburg vor Gericht muss, brauche „eine gewisse Perspektive“, meinte die Rechtsanwältin. Zwei Jahre seien ausreichend. Das Gericht urteilte schließlich auf zwei Jahre und sieben Monate. „Ihre Rückfallgeschwindigkeit ist enorm“, meinte Richterin Sarah Neuschl in ihrer Begründung. Der Angeklagte zeige eine hohe kriminelle Energie. Das Diebesgut wird als Wertersatz eingezogen. Die Kosten trägt der Verurteilte .

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 25.02.2021