Schmuddelbrühe hält kleine Drachen fit

Hockenheim.Die Vorlesetante besucht wieder die Stadtbibliothek. Sie liest am Samstag, 30. März, 10.30 Uhr, aus dem Buch „Die Olchis bekommen ein Haustier“ von Erhard Dietl vor. Der Eintritt ist frei. Die Olchis sind Bewohner der Müllkippe im Olchi-Land und bei Kindern sehr beliebt. Die Olchi-Kinder finden auf ihrer Müllkippe ein großes, grünes Ei. Aus ihm schlüpft kurz darauf ein grünes Wesen: ein Flugdrache. Die Kinder beschließen, ihn zu behalten. Als er krank wird, tun die Olchis alles, damit er wieder auf die Füße kommt. Nichts hilft. Erst als der Drache in den Schmuddelteich fällt und dort literweise Schmuddelbrühe schlabbert, ist klar, was ihm gefehlt hat. Als er auch noch Olchi-Omas Stuhl in Brand setzt, ist klar, wie er heißen soll: Feuerstuhl. Einlass: 10.25 Uhr. Für einen störungsfreien Ablauf wird um pünktliche Anwesenheit gebeten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 21.03.2019