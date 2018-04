Anzeige

Nach langer Winterpause traf sich am Samstagnachmittag die Seniorengruppe des ASV am Philippsburger Altrhein zum ersten Angeln der Saison. Bei fast hochsommerlichen Temperaturen starteten zehn Angler, Schattenplätze waren heiß begehrt. Der Wasserstand war nicht optimal – trotz der ergiebigen Regenfälle in den vorangegangenen Wochen.

Alle zehn Angler gaben von 14 bis 17 Uhr ihr Bestes, um beim ersten Fischen zu punkten. Viele Tricks wurden angewandt, neue Dips ausprobiert, jedoch wurde nur die Hälfte der Teilnehmer mit einem Fangerfolg belohnt. Am Ende sicherten sich nur fünf Angler Saisonpunkte. Gerhard Schneider gewann mit 145 Punkten vor Karl-Heinz Schwab und Rudi Askani. Das Sparkassen-Pokalangeln am 19. Mai bietet die nächste Chance, Punkte zu holen. ks