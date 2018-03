Schnell, flexibel und freundlich

Anzeige

Hockenheim.Das Pumpwerk ist in Hockenheim und der Region bekannt. Im Kulturhaus treten zahlreiche Künstler auf der Bühne auf. Das Kinder- und Jugendbüro bietet viele Aktivitäten für Heranwachsende an. Die vielfältigen Angebote erfordern aber nicht nur „im Rampenlicht“ auf der Bühne, sondern auch im Hintergrund viel Arbeit und Vorbereitungszeit.

Bei diesen Aufgaben wirkte Ruth Hiegl, seit 1991 Angestellte im Pumpwerk, tatkräftig mit. Sie wurde nun von Oberbürgermeister Dieter Gummer, Daniel Ernst (Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport), Dieter Reif (Personalrat) und Kolleginnen und Kollegen bei einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet, teilt die Verwaltung mit.

Nach Ausbildung und erster Stelle arbeitete Ruth Hiegl zunächst von 1972 bis 1980 in der Datenverarbeitungsstelle, dem Ordnungs- und Einwohnermeldeamt der Stadtverwaltung. Im Anschluss an die Erziehungszeit kehrte sie 1983 in das Ordnungsamt und die Datenverarbeitungsstelle zurück. 1991 unterstützte sie als Mitarbeiterin die Ausrichtung der Landesgartenschau in Hockenheim.