Schneller im Zug nach Heidelberg

Die Lokale-Agendagruppe „Hockenheim für Klimaschutz“ setzt sich gemeinsam mit dem Jugendgemeinderat für eine Bahnverbindung von Hockenheim über Schwetzingen direkt nach Heidelberg ein. Dieser verbesserte Anschluss soll dafür sorgen, dass Arbeitnehmer und Studierende schneller nach Heidelberg und zurückkommen und so auf das Auto oder den Umzug verzichten können, erläutert Sprecher Michael Schöllkopf in einer Pressemitteilung.

Dazu hat die Gruppe eine Umfrage im Internet gestartet, bei der bereits über 100 Personen teilgenommen haben. Nach der ersten Zwischenauswertung fand nun ein Treffen der Agenda-Aktivisten mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Manfred Kern in Schwetzingen statt, der sich bereits seit Jahren für die Einrichtung der Verbindung Schwetzingen-Heidelberg im ÖPNV einsetzt. Auf dem Schienenweg werden seit längerem nur noch Güter transportiert.

Start mit einem Zug werktags

Im Verlauf des Gesprächs seien verschiedene Szenarien, Konzepte und Lösungsansätze besprochen worden, wie man vorgehen könnte. Als erfreulicher Anfang bezeichnet es die Agendagruppe, dass es bereits ab Montag, 16. Dezember, eine erste Verbindung von Hockenheim nach Heidelberg geben werde, die jetzt im neuen Winterfahrplan stehe.

Schöllkopf erläutert die Details: „Der Zug fährt nur einmal am Tag morgens und auch nur an Werktagen. Die Fahrt dauert 26 Minuten und ist somit deutlich schneller als die sonstigen Verbindungen, die circa 42 Minuten und einmal Umsteigen in Anspruch nehmen.“ Aber auch die Kosten laut VRN seien um 3,60 Euro günstiger als der Umweg über Mannheim. Das passe zur Zielsetzung der Gruppe „Hockenheim für Klimaschutz“, auch wenn es nicht ihr Verdienst sei. Ganz nachvollziehen kann Michael Schöllkopf nicht, warum es nicht zumindest eine Fahrt täglich in die Gegenrichtung gibt – doch der Anfang sei erfreulich.

Zur Jungfernfahrt am 16. Dezember werde Manfred Kern in Schwetzingen zusteigen und mit den Fahrgästen über das Thema sprechen. Mitglieder der Lokalen Agenda Hockenheim werden ebenfalls im Zug sein, um Teilnehmer für die Umfrage zu gewinnen und über die weiteren Entwicklungen zu berichten.

Die Verbindung ist ein erster Ansatz und soll zeigen, wie die Nutzung sich entwickelt. Geplant ist es, die Anzahl der Verbindungen zu erhöhen, dazu muss ein entsprechender Bedarf nachgewiesen werden. Daher sollten sich möglichst viele potenzielle Nutzer an der Umfrage beteiligen, appelliert Schöllkopf.

Die Erhöhung der Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs ist auch ein Anliegen des Jugendgemeinderats, den die Agendagruppe darin unterstützen wolle. Viele junge Leute aus Hockenheim müssten für Studium oder Beruf nach Heidelberg pendeln.

Ost-West-Achse aktivieren

Weiterhin arbeite die Gruppe mit daran, die Verbindung in der Ost-West-Achse zu aktivieren, also die Strecken von Speyer, Hockenheim, Reilingen und Walldorf nach Wiesloch-Bahnhof. mm/zg

Info: Weitere Infos unter www.hockenheim-fuer-klimaschutz.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 10.12.2019