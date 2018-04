Anzeige

Hockenheim sucht 33 Frauen und Männer, die von 2019 und 2023 als Schöffen am Amtsgericht Schwetzingen und Landgericht Mannheim fungieren möchten. Der Stadtrat und der Jugendhilfeausschuss des Rhein-Neckar-Kreises schlagen doppelt so viele Kandidaten vor, wie als Schöffen beziehungsweise Jugendschöffen benötigt werden. Der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht wählt in der zweiten Jahreshälfte 2018 die Haupt- und Hilfsschöffen aus diesen Vorschlägen aus.

Gesucht werden Bewerber, die in der Gemeinde wohnen und am 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.

Schöffen sollten unter anderem über soziale Kompetenz verfügen, das bedeutet, das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen zu können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet. Die ehrenamtlichen Richter müssen Beweise würdigen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein bestimmtes Geschehen wie in der Anklage behauptet ereignet hat oder nicht, aus den vorgelegten Zeugenaussagen, Gutachten oder Urkunden ableiten können.