Schöllkopf: Macht die Dächer voll mit PV-Anlagen

Bereits zum zweiten Mal bot der Verein Solardrom eine Videokonferenz rund ums Thema „Erneuerbare Energien“ an. Und der gute Zuspruch von über 20 Besuchern zeigte Vorsitzendem Michael Schöllkopf, dass nicht nur das Interesse am Thema sehr groß ist, sondern auch, dass das Format gut ankommt.

Seit dem ersten Januar ist das neue Energie-Einspeisegesetz (EEG) in Kraft, „das einige Änderungen für neue aber auch für alte Solaranlagen mit sich bringt“, so Schöllkopf. Mit einem kurzen Seitenhieb auf die Politik, die es erst auf den letzten Drücker geschafft habe, eine Nachfolgeregelung für das seit 20 Jahren bekannte Datum des auslaufenden Gesetzes zu finden, startete die Veranstaltung. Dazu Schöllkopf: „Als großer Wurf angekündigt ist es eher eine leicht positive Korrektur und wird dem notwendigen Vorhaben einer ambitionierten Klimaschutz-Maßnahme leider nicht gerecht“.

Dennoch konnte der Vorsitzende den Teilnehmern einige positive Änderungen aufzeigen. So entfalle die EEG-Umlage für Hausdach-Anlagen (bis 30 Kilowatt-Peak) sowohl für Neu- als auch Bestandsanlagen.

Bürokratie abbauen

Weiterhin konnte Schöllkopf die Nachfolgeregelung der Anlagen erläutern, für die nach 20 Jahren die hohe Einspeisevergütung entfalle und für die nun eine Umstellung auf Eigenverbrauch sehr vorteilhaft sei. Schöllkopf wagte einen Blick über den Tellerrand, als er einen Vergleich mit Vietnam anstellte. Das Land habe sich sehr spät für die Photovoltaik (PV) entschieden und ihre Regelung an einem vereinfachten deutschen EEG angelehnt. Das Resultat: im Jahr 2020 wurden in Vietnam etwa 9000 Megawatt an PV-Anlagen aufgebaut, in Deutschland nur 383 Megawatt. Dazu der Referent: „Das zeigt uns, was möglich ist, wenn bürokratische Hemmnisse abgebaut werden“.

Schöllkopf verwies mit Blick auf Corona nochmals darauf, dass der Verein viele Aktivitäten ins Netz verlagert habe. Um ein vielfältiges Programm zu gestalten, sucht der Verein noch interessierte Solarbesitzer, die ihre Anlagen und Erfahrungen online teilen möchten. zg

Info: Weitere Infos unter www.solardrom.info

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 13.01.2021