„Schöner, wenn Leute freiwillig kommen“

Sie ist Mutter von zwei Kinder, stemmt den Alltag allein, half dem Nachwuchs beim Homeschooling, das durch die Corona-Pandemie Tausende traf. Erleben will Kabarettistin Barbara Ruscher diese Phase nicht noch einmal. Sie kommt mit ihrem fünften Soloprogramm am Freitag, 25. September, in die Stadthalle – ein Auftritt aus der Kooperation zwischen Stadthalle um Pumpwerk.

Im Interview

...