Schönheit der Pfalz erleben

Zum Ausflug in die Pfalz laden die Gaußfreunde am Samstag, 20. Oktober, ein. Zunächst geht es mit einem Bus, der um 13 Uhr am Bahnhof Hockenheim abfährt, zum Schloss Villa Ludwigshöhe. Dort findet eine Führung durch die historischen Räume und durch die Slevogt-Galerie statt.

Anschließend führt eine Wanderung mit herrlichen Ausblicken in die Rheinebene über Weiher, durch die Weinberge vorbei an der Burrweiler Mühle zum Landgut Buschmühle, wo die Gaußfreunde in einem für sie reservierten Saal in geselliger Atmosphäre ein Abendessen einnehmen können. Um 19.30 Uhr holt der Bus die Ausflügler an der Buschmühle ab und bringt sie wieder nach Hockenheim zurück.

Wer am Herbstausflug der Gaußfreunde teilnehmen möchte, sollte sich umgehend anmelden bei Konrad Schillinger per E-Mail an koschillinger@aol.com oder telefonisch unter der Nummer 06232/6 12 63. Anmeldeschluss ist Freitag, 5. Oktober. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 14.09.2018