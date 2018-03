Anzeige

Das „Plant-for-the-Planet“-Team der Hartmann-Baumann-Schule (wir berichteten am Samstag) bietet allen Kunden des Rewe-Markts am Samstag, 24. März, ab 9 Uhr die „Gute Schokolade“ zum Probieren an. Es handelt sich um eine fair gehandelte und klimaneutral produzierte Schokolade der Kinder- und Jugendinitiative „Plant-for-the-Planet“. Für fünf verkaufte Tafeln wird in Campeche in Mexiko jeweils ein Baum gepflanzt, der 25 Kilogramm CO2 pro Jahr bindet, teilt die Initiative mit.

Die Schüler informieren über die fair gehandelte „Gute Schokolade“, die Initiative „Plant-for-the-Planet“ und Ziele der Kinder aus Hockenheim unter dem Motto „naschen gegen die Klimakrise“. zg