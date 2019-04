Schranke lässt Notarzt nicht durch

Heinrich Hellweg kommt nicht weiter. Der Notarzt sitzt in einem Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes und will eine Patientin ins Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus bringen, doch die Schranke an der Salierbrücke öffnet sich nicht. Eigentlich wurde sie für diesen Zweck installiert: um Krankentransporte trotz Brückensperrung zu ermöglichen. Auf badischer Seite hat das funktioniert, doch in der

...