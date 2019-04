Schraubersaison kann starten

Die Oldtimersaison startet. In den Garagen und Hobbywerkstätten werden Old- und Youngtimer aus dem Winterschlaf erweckt. Oft stellt man dabei aber fest, dass es doch noch einiges zu basteln und zu schrauben gibt. Die Frühjahrs-Veterama zum Saisonstart am Wochenende auf dem Hockenheimring ist in solchen Fällen zum wichtigsten Termin in der Oldtimerszene geworden.

Schon seit Wochen sind alle Händlerplätze ausgebucht. Die Veranstalter haben den altbewährten Marktplatz in die Nähe des Haupteinganges verlegt und konnten so das Feld 9 um hunderte Einheiten erweitern. Der Marktplatz bietet eine große Auswahl an Old- und Youngtimern und ist schon jetzt gut gefüllt. In der Veterama Showarena können Besucher ihre Oldtimer präsentieren und vielleicht einen Pokalpreis ergattern.

In Halle zwei stellt Michael Bartels eine Auswahl seiner Rennsportwagen aus, eine Art Boxenszene wird hier nachgestellt. Viele etablierte Old- und Youngtimer-Clubs bauen dort ihre Stände auf und bieten in der Club-Lounge einen Sitzplatz für Benzingespräche an. Im Veterama- Servicedepot in der Dekra-Box können gekaufte Teile kostenlos eingelagert werden. Ein großes Campingareal direkt gegenüber dem Haupteingang bietet Gelegenheit für ein ganzes Wochenende im eigenen Wohnwagen oder Wohnmobil. Historische Shuttlebusse bringen Besucher vom Parkplatz bis an die Kassen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 04.04.2019