Schriftrolle wird gebastelt

Zum Kinderbibelnachmittag lädt die evangelische Kirchengemeinde alle Kinder im Grundschulalter am Samstag, 23. Februar, von 15 bis 18 Uhr ins Lutherhaus ein. Ältere Geschwister und Vorschulkinder sind ebenso willkommen.

Im Mittelpunkt des Kinderbibeltages steht die Erzählung von König Josia, der mit acht Jahren König von Juda, dem Südteil Israels, wurde. In seiner 31-jährigen Regierungszeit ließ er den Tempel in Jerusalem renovieren und bei den Aufräumarbeiten wurde eine Schriftrolle entdeckt, nämlich das »Buch der Gebote Gottes«. Josia sorgte dafür, dass man wieder nach dem Wort Gottes lebte und so herrschte viele Jahre Frieden im Lande.

Die Geschichte wird von jungen Leuten gespielt und zur biblischen Erzählung wird ein kleines Tagebuch gebastelt, auf dem eine Schriftrolle zu sehen ist. Es werden fetzige Lieder mit Gitarrenbegleitung gesungen, eine Spielolympiade sorgt für Spannung und Bewegung. Den Kindern wird ein kleiner Imbiss zum Essen und Trinken angeboten.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Spende ist willkommen. Interessenten an der Veranstaltung können sich bei Fragen an Gemeindediakon Reinhold Weber, Telefon 06205/2 08 44 60, wenden. zg

