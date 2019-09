Schritt für Schritt von „Senorita“ begeistert

Über 20 tanzbegeisterte Erst- und Zweitklässler kamen in die Tanzschule Feil, um beim Ferienprogramm aktuelle Tänze zu lernen. Nach dem Einstieg mit „Bubble Shuffle“ und „Get Dancing“ unterrichteten die Tanzlehrerinnen Claudia Groß und Linda Haegermann einen Partytanz auf den Sommerhit „Senorita“, der mit Begeisterung aufgenommen wurde.

Zeitgleich powerten sich die Kids der dritten und vierten Klasse mit Martin Spaett beim Hip-Hop aus. Coole Moves und Schrittkombinationen wurden auf aktuelle Songs wie „In My Mind“ und „Just Got Paid“ gemeistert. Am Ende zeigten die Kinder ihren Eltern die Lieblingstänze und wurden mit Applaus belohnt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 12.09.2019