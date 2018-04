Anzeige

„Ich freue mich, dass wir mit Porsche meinen Wunschkandidaten als langfristigen Mieter für die Neuausrichtung am Hockenheimring gewinnen konnten. Die Entscheidung des Herstellers, das deutsche Porsche Experience Center hier mit uns am Standort in unmittelbarer Nähe zur Konzernzentrale zu errichten, zeigt das hohe Potenzial unseres Konzeptes und ist ein starkes Signal für weitere Unternehmen und Hochschulen, sich am fahraktiven Mobilitätsschaufenster zu engagieren. Wir als Emodrom Group investieren dafür aus rein privaten Mitteln einen zweistelligen Millionenbetrag, der mittel- bis langfristig auch der Stadt, der Metropolregion und Baden-Württemberg zugutekommt“, sagt Thomas Reister von der Emodrom Group. hs/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 25.04.2018