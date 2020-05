Hockenheim.Bisher wurden die Einladungen der Gremiensitzungen mit Tagesordnung und etwaigen Vorlagen und Anlagen in Papierform gedruckt, geheftet und an die jeweiligen Personen sowie auch an die eingeladenen Pressevertreter überbracht. Ab Juni dieses Jahres wird nun das Einladungsschreiben zu den Gremiensitzungen in digitaler Form eingeführt, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Seit Anfang dieses Jahres haben die Stadträte bereits die Möglichkeit, die Vor- und Nachbereitungen der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen auf digitalem Wege durchzuführen. Dieser Zwischenschritt diente als Übergang zur digitalen Gremienarbeit.

Nun findet der Zwischenschritt seinen Abschluss. Ab Juni werden die Einladungen der Gremiensitzungen auf digitalem Wege über das Ratsinformationssystem versendet. Die Umstellung der papierlosen Zustellung der Sitzungseinladungen wird in Zukunft nicht nur innerhalb des Gremiums erfolgen, auch die Pressevertreter sowie die beteiligten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Hockenheim werden ab sofort über das Ratsinformationssystem digital auf die Unterlagen zugreifen können.

„Wir gehen damit einen Schritt weiter in Richtung Digitalisierung der Verwaltung. Damit leistet die Stadtverwaltung zudem einen weiteren Beitrag zu umweltbewusstem Arbeiten.“, sagt dazu Natascha Spahn, Leiterin des Fachbereichs Organisation, IuK und zentraler Service der Stadt, „dadurch wird der Verbrauch von Druck- und Kopierkosten erheblich verringert. Im Schnitt sprechen wir in der Stadtverwaltung über eine jährliche Einsparung von über sechzigtausend DIN-A4-Blättern – das sind über 120 handelsübliche Packungen Druckerpapier“, erläutert Natascha Spahn weiter.

Alle Unterlagen der öffentlichen Gemeinderatssitzungen können, wie bereits jetzt schon, über das Bürgerinformationsportal Session eingesehen werden. Dieses ist über die Internetseite der Stadt www.hockenheim.de/gemeinderat zu erreichen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 28.05.2020