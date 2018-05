Anzeige

Nach der Pause hatten die großen Bands des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums ihre Auftritte. Die Bigband unter der Leitung von Matthias Mayer und Gerd Weber präsentierte souverän und gekonnt mit viel Spritzigkeit und Elan Melodien wie „Take Five“ (Dave Brubeck) oder „Take the A-Train“ (Billy Strayhorn). Die Musiker spielten mit viel Freude, die sich auch auf das Publikum übertrug.

Übung macht den Meister

Den Abschluss des Frühlingskonzerts machte die Concert Band, ebenfalls unter der Leitung von Matthias Mayer und Gerd Weber, beginnend mit der „Overture to the Addams Family Musical“ und abschließend mit „Moments for Morricone“, der Filmmusik von „Spiel mir das Lied vom Tod“ (Ennio Morricone), die große Emotionen hervorrief und das gesamte Können der Concert Band an den Tag brachte.

Hinter der Leistung aller beteiligten Musikgruppen steckt jahrelanges Üben, Disziplin und Ausdauer. Die Probearbeit wurde von der Musik-Referendarin Naomi Fuchs tatkräftig unterstützt, die als Zugabe „Time Warp“ aus der Rocky Horror Picture Show dirigierte. Es hat sich gelohnt. Die große Bandbreite und die Qualität der Darbietungen sind ungewöhnlich gut und zeugen von der hervorragenden musikalischen Arbeit, die am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium geleistet wird. ka

