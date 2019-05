Schüler entwickeln Hindernis für mehr Sicherheit beim Springreiten

Beim Regionalentscheid von Business@school in Erlangen, der Bildungsinitiative der internationalen Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG), überzeugten sechs Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums (CFG) mit „Safe Jump“, einer Hindernisstange mit magnetischen Trennstellen für mehr Sicherheit beim Springreiten. Das schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

„Ich habe zwei Pferde und bin selbst Springreiterin – da habe ich schon so einige Stürze gesehen. Oft verletzen sich dabei sowohl Pferd als auch Reiter“, erzählt Alessa Romaschow. Deshalb hat die Schülerin gemeinsam mit ihrem Team die Hindernisstange „Safe Jump“ entwickelt. An magnetischen Trennstellen fallen die Stangenteile auseinander, wenn das Pferd das Hindernis reißt. Damit kann das Risiko eines Unfalls erheblich vermindert werden. Mit dieser Idee gewannen Lea Berger (17), Lara Dörfer (16), Nico Meckler (17), Alessa Romaschow (18), Tim Schütze (16) und Teamsprecherin Anna-Lena Weich (16) vom CFG den Regionalentscheid in Erlangen.

Der Einsatz für das eigene Businessprojekt war bei den Schülern groß. „Um die 30 Stunden haben wir allein an unserem Prototyp gearbeitet. Wir haben ihn immer wieder umgearbeitet und verbessert, bis wir letztendlich damit zufrieden waren“, erzählt Nico Meckler. Dass sein Produkt auch auf dem Reitplatz bereits funktioniert, demonstrierte das Team in einem Video.

Einzug ins Deutschlandfinale

Durch den Sieg beim Regionalentscheid vertritt das Team die Region Nordbayern und Baden-Württemberg im Deutschlandfinale am Montag, 24. Juni, in München. Dort treffen die Schüler auf acht weitere Siegerteams der anderen Vorentscheide aus ganz Deutschland.

Über alle Regionalentscheide hinweg konnte das Publikum für seine Favoriten abstimmen. Das Team mit dem höchsten Ergebnis erhält einen zusätzlichen Platz im Finale. Mit 56,1 Prozent der Stimmen rückte das Ohm-Gymnasium aus Erlangen auf den ersten Platz aller Publikumssieger und tritt im Juni gegen die Regionalsieger an. Die Jury war sowohl von den Vorträgen als auch von den Ideen und durchdachten Businessplänen beeindruckt. Jurymitglied Andreas Possel, Head of HR Strategy, Schaeffler AG, unterstützt die Bildungsinitiative aus Überzeugung: „Es macht Spaß zu sehen, wie sich die Schülerteams bei Business@school engagieren. Vor allem die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen – zum Beispiel bei der Verbesserung in Zeitmanagement, Präsentationstechnik und Teamarbeit – ist einfach gewaltig.“

Im laufenden Schuljahr beteiligen sich rund 1500 Schüler von 90 Schulen an Business@school. Digitale Geschäftsmodelle, Bilanzen und nachhaltige Wachstumsstrategien – diese Themen standen für die 15- bis 18-jährigen Schüler in den vergangenen zehn Monaten auf dem Stundenplan. Als Höhepunkt des Projektjahrs haben die Jugendlichen in den letzten Wochen ihre eigenen Unternehmerqualitäten getestet: In Teams haben sie Geschäftsideen und Businesspläne entwickelt. Unterstützung erhielten sie von ihren rund 200 Lehrern sowie über 500 Betreuern von über 20 namhaften Wirtschaftsunternehmen und von BCG. zg

