Hockenheim.„Was halten Sie von der Weiterentwicklung von Elektroautos?“, will Torben von den Abgeordneten seines Wahlkreises im Stuttgarter Landtag wissen. Er und seine Mitschüler der 9. Klasse der Gustav-Lesemann-Schule sind einer Einladung in den Landtag gefolgt und hören interessiert den Abgeordneten Daniel Born (SPD), Manfred Kern (Die Grünen), Dr. Rainer Balzer und Klaus-Günther Voigtmann (beide AfD) zu.

Die Klasse 9 hat sich zuvor im Unterricht Fragen an die Politiker überlegt, die sie nun im Abgeordnetengespräch stellen können. Auch Klassenlehrer Manuel Schlosser freut sich über die Einladung des Landtags: „Meine Klasse hat so die Möglichkeit, Politik hautnah zu erleben. Es ist schön, dass sich alle Abgeordneten unseres Wahlkreises Zeit für uns nehmen.“

Debatte live verfolgt

Da die Klasse noch viele weitere Fragen hatte, lud sie die Politiker am Ende des Gesprächs in die Gustav-Lesemann-Schule ein, um dort weiter zu diskutieren. Nach einer Einführung im neuen Besucherzentrum bekamen die Schüler auf der Besuchertribüne zudem einen kurzen Einblick in eine Landtagssitzung. Besonders die Debatte um die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes interessierte viele.