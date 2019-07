Schüler gehen fürs Klima auf die Straße

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

„Fridays for Future – Unsere Klimaziele sind unsere Lebensversicherung“, dieses wichtige Signal soll nun auch in Hockenheim gesetzt werden. Seit Wochen treffen sich der Jugendgemeinderat unter der Leitung von Philipp Kramberg sowie die Gemeinderätin Elke Dörflinger und Felicitas Offenloch-Brandenburger. Die Zusammenarbeit von Jugendlichen und Erwachsenen soll auf der örtlichen Ebene verdeutlichen, dass bei der Umweltdemonstration nicht nur Jugendliche willkommen sind, sondern alle Hockenheimer, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Umweltdemo findet am Freitag, 19. Juli, ab 13 Uhr statt. Treffpunkt ist der Platz vor dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. Alle seien eingeladen, sich mit den Hockenheimer Aktivisten zu solidarisieren, denn der Klimawandel gehe jeden an: „Er ist Fakt, er betrifft uns alle, wir können nicht so tun, als ob es ihn nicht gäbe. Die weltweite Bewegung „Fridays for Future“ fordert die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens zum Klimaschutz und des 1,5 Grad-Ziels“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. ed/fob

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 18.07.2019