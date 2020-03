Schüler kennen sich gut aus in der Welt

„Diercke Wissen“ ist mit über 310 000 Teilnehmern Deutschlands größter Geografiewettbewerb und in jedem Jahr eine gefragte Veranstaltung für die Schulen in Deutschland. Viele Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums haben sich wieder am Wettbewerb beteiligt. Die fünften und sechsten Klassen bestritten den „Diercke Wissen Junior“-Wettbewerb, den Katrin Mues aus der Klasse 5 c sowie Silas Ebert aus der Klasse 6 b gewonnen haben.

Felix Maurer aus der Klasse 8 a konnte sich gegen seine Mitstreiter klar durchsetzen und erreichte den Sieg auf Schulebene. Seine Mitschüler Florian Zickermann und Yannick Hochstuhl belegten hinter Felix den zweiten und dritten Platz.

Lehrerin Katharina Franke und Schulleiterin Anja Kaiser gratulierten allen Preisträgern. Mit dem Schulsieg qualifizierte sich Felix Maurer für den Landesentscheid in Baden-Württemberg Ende März. Sollte er hier zu den Besten gehören, würde er sich einen Platz im großen Finale von „Diercke Wissen“ am 19. Juni in Braunschweig sichern, in dem die besten Geografieschüler Deutschlands gegeneinander antreten. zg/fr

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 07.03.2020