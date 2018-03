Anzeige

Das Rathaus wird zum Reichstag: Im Bürgersaal trafen sich an verschiedenen Tagen die vier 9. Klassen der Theodor-Heuss-Realschule, um Demokratie hautnah zu erleben und zu üben. Bereits zum achten Mal fand in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg ein Unterrichtsvormittag der besonderen Art statt. Die Schüler fühlten sich in den Plenarsaal des Berliner Reichstags versetzt und befassten sich mit dem Gesetzgebungsprozess – genau so wie in der großen Politik.

Die 14, 15 Jahre alten Mädchen und Jungen nahmen dort Platz, wo gewöhnlich die Hockenheimer Gemeinderäte sitzen. Nach Begrüßung und kurzer Vorstellung ging es zur Sache. Jeder einzelne Schüler erhielt eine Rollenkarte, auf der stand, wen er an diesem Vormittag verkörpern sollte. Die Palette reichte vom Rechtsanwalt über Pastor und Politologe bis hin zum Lehrer und Unternehmensberater. Die fiktiven Bundestagsabgeordneten wurden dann vier verschiedenen Parteien zugeordnet und wählten gleich mal einen Bundestagspräsidenten.

Diskutiert wurde ein neues Gesetz zum verbesserten Schutz Jugendlicher vor den Gefahren des Alkoholkonsums. Hintergrund ist die öffentliche Diskussion und Besorgnis über den Alkoholkonsum unter Jugendlichen (schwere Alkoholvergiftungen nach Komatrinken, Flatrate-Party oder Kampftrinken).