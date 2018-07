Schüler sind enttäuscht beim Blick in den Tresor

Anzeige

Ausflug in die Stadthistorie

Der Blick geht nach unten. Bedächtig schauen die Schüler auf die Steine zu ihren Füßen. Klaus Brandenburger erklärt ihnen, warum sie Stolpersteine genannt werden. Man muss sich bücken, um ihre Texte zu lesen. Dadurch verbeugt man sich symbolisch vor den Menschen, die in der NS-Zeit aus Hockenheim deportiert wurden und gedenkt an sie.

Bereits zum dritten Mal folgt Brandenburger vom Arbeitskreis „Jüdische Geschichte“ der Einladung in die Gustav-Lesemann-Schule, um den Abschlussschülern die eigene Stadtgeschichte näherzubringen. Brandenburger, der dieses Jahr gemeinsam mit seiner Frau für die Verdienste an der Heimatpflege geehrt wurde, erklärt den Schülern zunächst anhand einer Bilderpräsentation die Geschichte der Deportationen in Hockenheim. Dabei interessieren sich die Schüler vor allem für die Einzelschicksale der Opfer. Aber auch die alten Stadtansichten beeindrucken die Schüler. „Und hier beim Schulzentrum war damals noch überall Wiese?“, fragen sie den Spezialisten.

Brandenburger zeigt ihnen beim anschließenden Rundgang durch Hockenheim, wo früher die Familie Wertheimer im Kaufhaus Reichert die besten Stoffe der Stadt verkaufte. Heute befindet sich dort ein Friseursalon. Weiter erzählt er ihnen vom sogenannten „Heldenkeller“, in dem sich furchtbare Gräueltaten abspielten. Von der Reichspogromnacht hatten die Neuntklässler bereits im Schulbuch gelesen. Dass das aber auch in Hockenheim stattfand, erschüttert so manchen. Der Rundgang endete am Rathaus, wo bis 1938 die Synagoge stand. Keiner der Schüler hatte bisher das unauffällige Gedenkschild dort wahrgenommen.

Bankgeschäfte gelernt

Enttäuschte Gesichter beim Blick in den Tresor. Die Bank hat nur so wenig Geld vorrätig? Das entspricht beileibe nicht den Vorstellungen, die man als Kind durch Onkel Dagobert im lustigen Taschenbuch bekam. Warum eine Bank nie viel Geld im Tresor bunkert, wird den Schülern bei der Führung durch die Sparkasse aber gleich beantwortet.

Der Besuch der Abschlussklasse der Gustav-Lesemann-Schule in der Hockenheimer Filiale der Sparkasse Heidelberg hat mittlerweile Tradition. Die Schüler erfahren an einem Vormittag das Wichtigste über Kontoführung, Online-Banking oder Kredite.

Die Sparkassenmitarbeiter Barbara Vogel und Manuel Gottfried schaffen es dabei, sowohl im Vortrag als auch in Gruppenarbeiten, die komplexen Sachverhalte verständlich zu erklären. So kann am Ende jede Schülerin und jeder Schüler einen Überweisungsträger ausfüllen, einen Online-Kontoauszug lesen oder erklären, was ein Cash Recycler ist.

Detaillierte Aussagen über aktuelle und künftige Bezahlmöglichkeiten mittels NFC oder Smartwatch zeigen aber auch, dass das Bankgeschäft nicht für jeden Neuntklässler Neuland ist. In dem Bereich hatten sie sogar ihrem Klassenlehrer Manuel Schlosser einiges an Wissen voraus. Filialleiter Michael Greul freut sich über das überaus positive Feedback zu der Veranstaltung. zg

