Schüler werden Abgeordnete

Das Grundgesetz, die deutsche Verfassung, besitzt seit über 60 Jahren nahezu unveränderte Gültigkeit. Aber wie funktioniert die Demokratie in Deutschland überhaupt? Aus Zeitungen und Lehrbüchern kann man zwar viel über das politische System und die Spielregeln unserer Demokratie erfahren – doch wie sieht das konkret aus? Antworten gab das Planspiel „Bundestag macht Schule“ jetzt Schülern der Theodor-Heuss-Realschule (THRS).

Das Planspiel eröffnet die Möglichkeit, Politik und den politischen Alltag wirklich zu erleben und so nachvollziehbar zu machen. So schlüpften alle Neuntklässler für einen Vormittag in die Rolle von Parlamentariern, debattierten und entschieden über das Zustandekommen eines Gesetzes. Anhand des Themenvorschlags „Alkoholverbot“ (generelles Alkoholverbot für Jugendliche) wurden die Planungs-, Verhandlungs- und Entscheidungsprozesse des Bundestages im Rollenspiel sozusagen live nachvollzogen und verständlich gemacht.

Das Projekt wurde durch die Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg ins Leben gerufen und vor Ort betreut. Lehrerin Andrea Herrfurth vom Fächerverbund Erdkunde-Wirtschaftskunde-Gemeinschaftskunde (EWG) beschreibt den Mehrwert des Projekts: „Die Schüler haben an einem solchen Vormittag ganz andere Erfahrungsmöglichkeiten als im Unterricht. Hier können sie die Abläufe im Bundestag erleben. Für das Verständnis politischer Prozesse sind solche Praxisphasen wichtig, immerhin sollen die Schüler später als mündige Bürger wissen, wie unser politisches System funktioniert – und wie oder wo es vielleicht besser werden könnte.“

Hitzige Debatten

Die Schüler wurden in unterschiedliche Parteien eingeteilt, denen man trotz Fantasienamen die Nähe zu real existierenden Parteien anmerkte. In hitzigen Debatten versuchte jeder „Abgeordnete“, seine Ansichten durchzusetzen und den Gesetzentwurf entsprechend zu verändern. Wie im wirklichen Bundestag erfolgten die Erste, Zweite und Dritte Lesung und die anschließende Schlussabstimmung. Die Neuntklässler waren überrascht, wie schwierig es ist, einen Gesetzentwurf auszuarbeiten, mit dem alle zufrieden sind – und das bei nur 25 bis 30 Abstimmenden . . .

Authentisch war der Ort des Planspiels: der Bürgersaal des Hockenheimer Rathauses. „Der Raum trägt maßgeblich zum Gelingen eines solchen Planspiels bei“, meint Andrea Herrfurth. Es sei eben nicht das Schulgebäude, sondern der Saal, in dem auch in Hockenheim Politik gemacht werde und in dem Entscheidungen fallen. Im Namen der THRS dankte sie Sylvie Rese, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, und dem gesamten Rathaus-Team, das diesen Ort als Lernort möglich gemacht hatte. Es sei etwas ganz Besonderes, wenn ein Verwaltungs- und Politikgebäude zeitweise zu einem Bildungshaus der heimischen Schüler werden darf. rpi

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 11.02.2019