Schützen halten Abstandsregeln ein

Wie alle Vereine in der Corona-Zeit leidet der Schützenverein unter den aktuellen Einschränkungen. Bei Schützenvereinen kommen noch besondere gesetzliche Vorgaben dazu, die zwingend einzuhalten sind, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Im Zuge von zwei intensiven Wochenendarbeitseinsätzen wurden verschiedene Pflege- und Wartungsarbeiten durchgeführt. Eine Parklandschaft kann das Areal eines Schützenvereines nicht werden, aber allzu weit davon ist der örtliche Verein nicht entfernt, war die einhellige Meinung der zahlreichen Helfer. Tatsächlich wird von den Schützen Wert darauf gelegt, dass sich das Areal des Vereins harmonisch in die Umgebung einfügt und den Naturanspruch am Standort Dänisches Lager unterstreicht.

Vor allem aber ist das Areal eine Sportstätte, die unter der besonderen Beobachtung der Behörden steht. Gerade das äußerst vielfältige Angebot, das in Hockenheim geboten wird, erfordert eine hohe Verantwortung von den Schützen. So stehen für die klassischen Luftdruckdisziplinen 20 Schießbahnen zur Verfügung. Für Gewehrdisziplinen sind es zehn Schießbahnen mit 50 Metern und sechs Schießbahnen mit 100 Metern Distanz. Diese Bahnen werden sowohl von den Klein- wie auch von den Großkaliberschützen für unterschiedliche Disziplinen genutzt. Für Kurzwaffen stehen zehn Bahnen über 25 Meter zur Verfügung, ebenfalls für Klein- und Großkaliberschützen in unterschiedlichen Disziplinen. Ferner gibt es noch einen speziellen Schießstand für die Disziplinen, die mit Schrotpatronen geschossen werden.

Sicherheitsvorschriften beachtet

Durch die momentane Corona Verordnung sind die Hälfte der Schießbahnen entsprechend den Abstandsregeln für die Nutzung gesperrt. Es ist eine kontinuierliche Herausforderung für den Verein, für diese unterschiedlichen Schießstände alle Sicherheitsanforderungen auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. Daneben haben die Verbände und die Gesetzgeber auf nationaler und auf Europaebene kontinuierlich die Anforderungen verschärft. Arbeitseinsätze sind damit auch immer mit einer Überprüfung der Sicherheit auf der Schießanlage verbunden.

Bedauert wird natürlich, dass dieses Jahr das Treffen mit Sportschützen der Partnerstadt Commercy entfallen musste. Auch die weiteren sportlichen Veranstaltungen mit regelmäßig über 100 Teilnehmern wurden abgesagt. Besonders schmerzt die Absage der Stadtmeisterschaft, die immer an zwei Wochenenden durchgeführt wird. Die Unversehrtheit der Teilnehmer ist aber ein hohes Gut und steht über allem. Es ist schön zu sehen, dass diese Entscheidungen von den Vereinsmitgliedern absolut unterstützt werden.

Unter verschärften Sicherheitsbedingungen, gemäß der aktuellen Corona-Verordnung, ist der sportliche Betrieb (Wettkämpfe und Training mit dezimiertem Teilnehmerfeld) wieder aufgenommen worden. Wer sich für das Sportschießen interessiert, kann sonntags in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr zum Schützenhaus kommen und sich informieren. Gäste sind willkommen. zg

www.schuetzenverein- hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 18.08.2020