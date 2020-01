Schulen als große Aufgabe

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Dr. Jens Brandenburg hat mit den FDP-Stadträten Frank Köcher-Hohn und Helmut Kief Oberbürgermeister Marcus Zeitler im Hockenheimer Rathaus besucht. Gemeinsam haben sie über Herausforderungen und Entwicklungen in der Rennstadt gesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten.

Seit 2017 vertritt Brandenburg den Wahlkreis Rhein-Neckar in Berlin. Als Sprecher für Studium, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen der FDP-Bundestagsfraktion und als Sprecher für sexuelle Identität und Vielfalt setzt sich der 33-jährige Walldorfer für bessere Aufstiegschancen und zeitgemäße Lernbedingungen ein.

Straßennetz im Blick

Zeitler berichtete dem Abgeordneten, dass er zukünftig den Fokus stärker auf die kommunalen Kernaufgaben der Stadt richten möchte. Hierzu zählt er vor allem die Sanierung und den Betrieb der Schulen und Kindergärten, aber auch das Abwasser- und Straßennetz.

Zunächst steht die Sanierung der Hartmann-Baumann-Schule an, die aufgrund einer Schadstoffbelas-tung nur noch bis Ende des Schuljahres nutzbar ist. Für die fünfjährige Sanierungszeit werden die Schüler in Containern untergeberacht, deren Erwerb die Stadt etwa sieben bis acht Millionen Euro kosten wird. Um die Container möglichst effizient zu nutzen, denkt die Stadt darüber nach, diese im Anschluss an die Sanierung der Hartmann-Baumann-Schule für weitere Schulsanierungen zu verwenden.

Neben der Sanierung der Schulen sieht Zeitler auch deren Digitalisierung als große Aufgabe. Unter anderem wird ein IT-Beauftragter benötigt, der sich zukünftig um die Installation und Wartung der Geräte und Anwendungen kümmert. „Die Gelder des Digitalpakts sollten den Schulen vor Ort frei zur Verfügung gestellt werden, damit es auch für IT-Personal und Lehrerweiterbildungen genutzt werden kann. Wir brauchen einen Digitalpakt 2.0, der die Kommunen dauerhaft bei der Finanzierung digitaler Bildung unterstützt. Dafür setzen wir uns ein“, nannte Brandenburg konkrete Vorschläge der FDP.

Zum Abschluss wurde das Thema Bahnlärm besprochen. Bis heute habe die Deutsche Bahn nicht alle Versprechen beim Lärmschutz eingehalten, beschrieb Zeitler. Beim Ausbau der Güterverkehrsstrecke sei man auf keinen Fall bereit, weiteren Lärm in Kauf zu nehmen. „Egal wie, es darf nicht lauter werden“, zeigte er sich bestimmt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 20.01.2020