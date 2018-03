Schulen stehen vor Versetzung

Anzeige

Die Versetzung von Hartmann-Baumann-Schule und Theodor-Heuss-Realschule in die nächste Klasse der Schulentwicklung steht bei der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 21. März, um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses auf dem Plan. Die Hartmann-Baumann-Schule soll zu einer dreizügigen Grundschule Plus erweitert werden, dafür müssen Förderantrag und Genehmigungsplanung eingereicht werden. Für die Weiterentwicklung der Realschule soll das Planer-Auswahlverfahren fortgeführt werden.

Zum Auftakt der Sitzung geht es um das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr, dessen Neuwahl der Gemeinderat zustimmen muss. Außerdem sind mehr Ausgaben von 19 000 Euro für die Unterhaltung von Fahrzeugen der Feuerwehr im vergangenen Jahr abzusegnen.

Auf der Tagesordnung stehen ferner der Beschluss über die verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr, Jahresrechnung und Jahresergebnis 2016, die Wahl des Bilanzprüfers für den Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke und die Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage am Messplatz.