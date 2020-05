Schulentwicklung in neuen Dimensionen

Das Gesicht des Schulzentrums könnte sich in den kommenden Jahren wesentlich umfassender verändern als bislang bekannt. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend bei einer Gegenstimme die Verwaltung beauftragt, einen Realisierungswettbewerb zur Weiterentwicklung der Theodor-Heuss-Realschule vorzubereiten.

Der Fachbereich Bauen und Wohnen der Stadtverwaltung ist der Auffassung, dass der Abriss der Realschule und ein Wiederaufbau an der Stelle der Riegelgebäude der Hartmann-Baumann-Schule zukunftsfähiger und im Hinblick auf die Folgekosten langfristig wirtschaftlicher wäre als eine Sanierung. Den Beschluss, den Architektenwettbewerb auf den Weg zu bringen, musste Oberbürgermeister Marcus Zeitler gegen Einwände aus mehreren Fraktionen verteidigen, denen das Vorgehen überhastet erschien.

Katrin Pfisterer von der Hochbauabteilung erläuterte, was sich die Verwaltung vom Wettbewerb verspricht, dessen Kosten auf 140 000 Euro geschätzt werden und der auch die Unterbringung der Volkshochschule und Musikschule im Schulzentrum beinhalten soll.

Strukturelle Mängel beseitigen

„Fakt ist: Die Theodor-Heuss-Realschule ist sanierungsbedürftig und die Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr den heutigen Voraussetzungen“, erklärte Pfisterer. Das 2018 durchgeführte Planerauswahlverfahren sei unter falschen Voraussetzungen durchgeführt worden: „Man ist von einem großen Neubau ausgegangen, wobei eigentlich eine Sanierung angestrebt war.“

Seit vergangenem Herbst habe die Stadt zudem die neue Konstellation, dass die zwei Riegelgebäude der der Hartmann-Baumann-Schule aufgrund ihrer Schadstoffbelastung abgerissen werden sollen. Pfisterer: „Das heißt, hier entstehen ganz neue strukturierte Entwicklungsmöglichkeiten für ein Schulzentrum.“

Die Realschulgebäude hätten strukturelle Mängel und müssten mit hohem Aufwand saniert werden. Tragende Wände erschwerten den Umbau zu offenen Parzellen. Dazu seien die Themen Inklusion und Barrierefreiheit zu berücksichtigen.

Das gegenüberliegende Fachklassengebäude müsse zwar kernsaniert werden, habe aber von seiner Struktur einen guten Aufbau, die Wände könnte dort sehr flexibel hergestellt werden, was für die Sanierung sehr viel Potenzial verspreche.

Volkshochschule und Musikschule seien derzeit auf viele Gebäude in der Stadt verteilt, künftig sollten alle ihre Räumlichkeiten zentral im Schulzentrum verortet werden. Die Unterrichts- und Proberäume sollen ins jetzige Fachklassengebäude ziehen.

16 Grundstücke für Wohnbebauung

Aus dem jetzigen Gelände der Theodor-Heuss-Realschule mit einer Gesamtgröße von 8400 Quadratmetern könnten bis zu 16 Grundstücke für Wohnbebauung mit Ein- bis Dreifamilienhäusern entstehen. Ihr Verkauf zu einem Quadratmeterpreis bis zu 550 Euro könnte nach Abzug aller Kosten einen Erlös von 2,7 Millionen Euro erbringen. Diese Idee sei städtebaulich noch nicht abgestimmt, merkte Katrin Pfisterer an.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler verspricht sich durch den Wettbewerb einerseits eine genaue Kostenermittlung für den Neubau, andererseits Ideen für Nutzungsmöglichkeiten im Hinblick auf Ganztagsbetrieb und neue Unterrichtsformen. Der Beschluss des Wettbewerbs nehme nicht die Entscheidung vorweg, ob saniert oder neu gebaut wird, betonte er.

Richard Zwick (SPD) fand, das Thema gehöre zunächst in den Technischen Ausschuss, wo Details zu klären seien, zum Beispiel, ob die Verdichtung auf dem Gelände der Hartmann-Baumann-Schule ausreichend Bewegungsräume für die Kinder lasse. Er kritisierte das „Schnellverfahren“, in dem der Gemeinderat dem Wettbewerb zustimmen sollte. Michael Sauter (FWV) fand ebenfalls, es gehe „einen Schwung zu schnell“ und wünschte sich wenigstens eine Runde im Ausschuss, da bislang stets eine Sanierung diskutiert worden sei. Oliver Grein (Grüne) schloss sich an: Die Grundlagen sollten mit Sorgfalt zusammengestellt werden.

Der OB hielt dem entgegen, dass Sanierung und Umgestaltung seit vier bis fünf Jahren diskutiert werde, ohne dass es einen Fortschritt gebe. 50 bis 80 Prozent der Kosten des Wettbewerbs fielen ohnehin an.

