Schulfest führt ins Mittelalter

Die Theodor-Heuss-Realschule feiert ein Mittelalter-Schulfest. Am Samstag, 19. Oktober, verwandelt sich von 11 bis 15 Uhr die Schule in eine mittelalterliche Spielewelt – in Anlehnung an 1250 Jahre Hockenheim. Im Außen- und Innenbereich bieten die Klassen Spiele und Mitmachaktionen an, wie zum Beispiel Hufeisenwerfen oder die mittelalterliche Schreibwerkstatt. Mit zu kaufenden Spielkarten für die Mitmachaktionen lässt sich sogar ein E-Bike gewinnen.

Die Eltern sorgen für die Bewirtung mit Steaks, Salaten, Würsten, Pizza und Kuchen. Mittelalterliche Musik und Tänze laden zum Mitmachen und Verweilen ein. Alle Interessierten sind eingeladen. Für Ehemalige bietet das Schulfest eine gute Gelegenheit zum Wiedersehen. rpi

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 15.10.2019