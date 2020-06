Schulsozialarbeit mehr Kontinuität und Qualität verleihen

Die Schulsozialarbeit in Hockenheim wird ab September vom Kinder- und Jugendhilfeträger Postillion geleistet. Der Gemeinderat beschloss bei zwei Gegenstimmen der Grünen, einen Leistungsvertrag mit dem Verein ab 1. September abzuschließen. Die Stadtverwaltung könne die Fachaufsicht für die Kräfte nicht bieten, erklärte Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Damit solle vor allem die Personalgewinnung auf eine verlässliche Basis gestellt werden.

Wie Postillion-Geschäftsführer Stefan Lenz erläuterte, können die bislang bei der Stadt angestellten Schulsozialarbeiter weiter bei ihr unter Vertrag bleiben, neue Kollegen werden vom Postillion beschäftigt. Die Eingruppierung sei in beiden Fällen gleich nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes, für die Mitarbeiter entstünden keine Nachteile, da beim Postillion alle tariflichen Leistungen gelten.

Arbeitsmarkt fast leergefegt

„Dass Schulsozialarbeit sinnvoll und notwendig ist, das steht für uns alle außer Frage“, bemerkte CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs. Allerdings seien in der Vergangenheit immer wieder, auch über einen längeren Zeitraum, Stellen unbesetzt geblieben. Und je länger Schulsozialarbeit nicht angeboten werden konnte, umso länger habe es gedauert, bis das Angebot wieder die Rolle an der betroffenen Schule einnehmen konnte, die es zuvor hatte.

Der Arbeitsmarkt für Fachkräfte sei in den vergangenen Jahren fast leergefegt gewesen, und dass die Stadt oftmals nur Halbtagesstellen anbieten konnte, habe ihre Position nicht besser gemacht, blickte Fuchs zurück. Der Verein Postillion könne schon aufgrund seiner Größe bei Personalengpässen wesentlich besser reagieren. Außerdem sei er in der Lage, fachpädagogische Betreuung zu leisten. „Für uns geht es vor allem darum, dass wir die Schulsozialarbeit in Hockenheim dauerhaft durchführen können“, erklärte Fuchs.

Grünen-Sprecher Adolf Härdle sagte, er tue sich schwer, als Große Kreisstadt die Schulsozialarbeit vom Schulträger an den Postillion zu vergeben. Sie verzichte damit auf einen Teil ihrer Dienstleistung, obwohl die Personalausgaben gestiegen seien. Härdle wollte nicht auf die enge Verzahnung zwischen Schulen, Schulsozialarbeitern, Jugendzentrum und Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk verzichten. Allenfalls die Einsparung von Kosten wäre für ihn ein Argument, das er ernst nehmen könnte. OB Zeitler sagte, es gehe darum, die Dienstleitung zu verbessern. Kostenmäßig bestehe unterm Strich kaum ein Unterschied.

Kritik vom Jugendgemeinderat

Richard Zwick (SPD) sah die Chance, dass der Postillion als Vertragspartner für Kontinuität und Qualität sorgt. Das schließe eine weitere Vernetzung mit städtischen Kräften nicht aus. Es sei schade, dass die Stadt nicht selbst die Qualität im Fachbereich habe, doch aktuell sehe die SPD das als ein gutes Vorgehen. Gabi Horn (FWV) sah die Wichtigkeit der Schulsozialarbeit kontinuierlich steigen. Die Freien Wähler legten den Fokus auf die Qualität, weniger auf die Kosten. Das könne die Stadt nicht so wie Postillion leisten. Frank Köcher-Hohn (FDP) legte ebenfalls großen Wert auf die Verlässlichkeit des Angebots.

Der Sprecher des Jugendgemeinderats, Philipp Kramberg, kritisierte, dass das Gremium nicht vorab gehört wurde zu dem Thema, das zu den Kernaufgaben der Stadt gehöre. Der OB antwortete, der Jugendgemeinderat werde nicht bei Vertragsberatungen einbezogen, sondern bei der Ausgestaltung des Angebots. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 26.06.2020