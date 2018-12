Schulterschluss der Betroffenen

Der Gemeinderat war einstimmig für die „Resolution für einen besseren Lärmschutz entlang der Bahnstrecken südlich von Mannheim“. Die gemeinsame Erklärung der Ratsgremien von Schwetzingen, Hockenheim, Oftersheim und Neulußheim sei der Schulterschluss mit allen vom Bahnlärm betroffenen Kommunen, so OB Dieter Gummer.

„Die Akzeptanz für die Modernisierung der Schieneninfrastruktur hängt daher auch entscheidend davon ab, wie wir die damit einhergehenden Beeinträchtigungen der Menschen durch zusätzlichen Lärm geringhalten“, heißt es in der Resolution.

Deshalb fordern die Gemeinden eine Verlegung des Güterverkehrs von der aktuellen Bestandsstrecke auf eine neue Güterverkehrstraße, die zu keinen Lärmbeeinträchtigungen Zehntausender Menschen mehr führt. Bis zur Umsetzung dieses Streckenneubaus müsse der Güterverkehr möglichst umfassend auf andere Bestandsstrecken verlegt werden. „Als Sofortmaßnahme müssen an allen Bestandsstrecken Lärmschutzmaßnahmen mindestens im Standard einer Neubaustrecke erfolgen. Dabei darf es zu keiner Neuverlärmung von Siedlungsbereichen kommen“, lautet eine weitere Forderung. Die gemeinsame Resolution war in enger Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative Stille Schiene (BISS) zustande gekommen. Die unterzeichnenden Gemeinden wollen damit auf die höhere Frequentierung dieses Streckenabschnittes durch die Transversale Rotterdam-Genua und die in diesem Zusammenhang projektierten Neubaustrecken Rhein-Main und Rhein-Neckar sowie von Mannheim nach Karlsruhe reagieren. vw

