Schulzentrum soll endlich ans Glasfasernetz

Jens Brandenburger (Mitte) mit OB Dieter Gummer (r.) und FDP-Stadtrat Frank Köcher-Hohn im Rathaus. © FDP

Der Walldorfer FDP-Bundestagsabgeordnete Dr. Jens Brandenburg hat Oberbürgermeister Dieter Gummer im Hockenheimer Rathaus zu einem gemeinsamen Gespräch besucht. Seit Oktober vertritt er den Wahlkreis Rhein-Neckar in Berlin. Als Sprecher für Studium, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen der FDP-Bundestagsfraktion setzt sich der 32-jährige Unternehmensberater für bessere Aufstiegschancen und zeitgemäße Lernbedingungen ein.

Neben dem persönlichen Kennenlernen standen aktuelle Herausforderungen vor Ort im Vordergrund des Gesprächs. Als erstes Thema stand das in der Innenstadt gelegene Altenheim St. Elisabeth auf der Tagesordnung. Auch die aktuellen Entwicklungen am Hockenheimring interessierten Brandenburg. Eine Studie der Universitäten Mannheim und Koblenz/Landau hat ergeben, dass die Besucher aller Angebote auf dem Ring einen Umsatz von etwa 41 Millionen Euro im Formel-1-Jahr 2014 für die Region erzeugen. Er ist damit eine wichtige Einnahmequelle für die Region, von der nicht nur die Hotellerie und Gastronomie profitieren.

Nach einbrechenden Zuschauerzahlen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurden die Gesellschaften am Ring neu ausgerichtet, um ihn zukunftsfähiger zu gestalten. Inzwischen hat sich die Lage deutlich stabilisiert. So wird das Porsche Experience Center gebaut. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende 2019 geplant (wir berichteten). Nach einem erfolgreichen Rennen im Juli dieses Jahres mit mehr als 70 000 Zuschauern startet die Formel 1 nach den jüngsten Verhandlungen auch 2019 in Hockenheim.

Förderrichtlinien vereinfachen

Hockenheim gehört zu den Pilotstädten, die mit Glasfaserkabeln in Abwasserleitungen versorgt werden sollen. Die Leitungen werden überwiegend im Gewerbegebiet bis Ende 2018 bis an die Grundstückgrenzen verlegt. Das Land fördert den Ausbau mit 50 Prozent. Das Schulzentrum könne über das Rathaus angeschlossen werden.

Für den weiteren Ausbau sind über die Pilotmaßnahme hinaus aber Fördermittel notwendig. Brandenburg will sich für eine Vereinfachung der Förderrichtlinien und der Antragsstellung einsetzen: „Der Verkehrsminister feiert sein Breitbandprogramm, das aber in der Praxis nicht ankommt. Bundesweit haben bisher nicht einmal drei Prozent aller Schulen einen finalen Förderbescheid in der Hand. Viele Schulen scheitern an den engen Förderbedingungen und der langen Bearbeitungsdauer.“ zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 25.10.2018