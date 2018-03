Anzeige

Seit den 1950er-Jahren schützen Stahlleitplanken in Deutschland Verkehrsteilnehmer. Die dabei entwickelte Technik ist heute nicht nur in der Lage, Fahrzeuge, die darauf aufprallen, umzulenken, sondern durch nachgiebige Materialbeschaffenheit auch die Belastung der Fahrzeuginsassen zu verringern.

Angemessener Aufwand

Die Anforderungen an eine Schutzplanke lauten: „Sicherer Schutz gegen Durchbruch von Fahrzeugen“, „Geringes Verletzungsrisiko der Fahrzeuginsassen beim Aufprall“ und „Angemessener Aufwand für Installation, Reparatur, Unterhalt und Entsorgung“, so der Verein Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken.

Geregelt werden die Anforderungen an Schutzplanken in den „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme“ (RPS) und in der DIN EN 1317 – „Rückhaltesysteme an Straßen“.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 14.03.2018