Die Senioren des ASV fischten um den Volksbankpokal. Zur Platzverlosung um 13 Uhr waren sieben Angler anwesend. Geangelt wurde von 14 bis 17 Uhr auf der Insel Korsika auf der Gemarkung Oberhausen. Trotz Sonnenscheins störten heftige Windböen das Angelvergnügen. Doch aus aufziehenden dunklen Wolken fielen keine Regentropfen. Nach dem Angelende ging es für die Teilnehmer nach Hockenheim ins Anglerhäusel.

Hier wurde auch der Volksbankpokalsieger der Senioren ermittelt. Der Glückwunsch der Seniorenmannschaft ging an Karl-Heinz Schwab (Bild). Er wird den Pokal am Fischerfestsamstag in Empfang nehmen dürfen. Zweite des Pokalangelns wurde Katrin Senftleber, auf dem dritten Platz landete Karl-Heinz Fröhlich. ks/Bild: ASV