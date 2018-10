Schwarzer Mercedes im Biblis gestohlen

Einen schwarzen Mercedes ML 350 CDI, der vor einem Anwesen in der Wilhelm-Herz-Straße abgestellt war, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag gestohlen. An dem Fahrzeug sind die Kennzeichen HD-EB 1111 angebracht, der Zeitwert dürfte laut Polizei bei rund 35 000 Euro liegen. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr und erstattete Anzeige. Ein Nachbar hatte gegen 4 Uhr laute Geräusche vernommen.

Ob es sich um den Zeitpunkt des Diebstahls handelt, wird derzeit überprüft. Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Autos nimmt das Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter 0621/1 74 44 44 entgegen. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 13.10.2018