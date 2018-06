Anzeige

Große Veränderungen erlebt

„Hier hat sich in den vergangenen drei Jahren schon viel geändert. Ging es anfangs eher um das Thema Ankommen in Deutschland, helfen wir heute viel mehr bei der tatsächlichen Integration unserer ausländischen Gäste in unsere Gesellschaft“, stellte Konrad Sommer hinsichtlich der Veränderungen in der freiwilligen Asylarbeit fest.

Andy Fuchs, der das Asylnetzwerk seit Herbst 2016 aktiv unterstützt und mittlerweile in einer Wohngemeinschaft mit zwei Geflüchteten aus Eritrea lebt, ergänzt: „Die Arbeit in unserem Netzwerk ist spannend, weil ständig irgendetwas Neues passiert. Manchmal frustrierend, weil wir nicht helfen können. Meistens beglückend, weil wir dann doch gemeinsam eine Lösung finden. Aber immer bereichernd, weil sich alle gegenseitig unterstützen und du nie alleine vor einer Herausforderung stehst!“

Was den ehrenamtlichen Betreibern des Cafés besonders am Herzen liegt, ist eine bessere Verzahnung des Cafés mit den vielen freiwilligen Familien- und Flüchtlingspaten, die in Hockenheim aktiv sind. Aufgrund des sehr komplexen Rechtsrahmens, der die Integration von Asylbewerbern in Deutschland regelt, sind einzelne Paten doch leicht mit der Beratung und Betreuung ihrer Schutzbefohlenen überfordert.

„Hier würden wir uns freuen, wenn das Café von den ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleitern noch intensiver für den Informationsaustausch genutzt würde“, lädt das Café-Team alle in der Hockenheimer Asylarbeit Aktiven zum Besuch des Café Komm ein. kso

