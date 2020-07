„Schwierige Zeit für unser Personal“

Weitere Lockerungen für Bewohner und Besucher stationärer Pflegeeinrichtungen, die ab 1. Juli gelten, waren Anlass dafür, dass sich unsere Zeitung von neuem mit Manuela Offenloch, Leiterin des Pflegezentrums Offenloch, und Markus Hübl, Leiter des Altenheims St. Elisabeth, zu einem Gespräch traf. Beim Interview Anfang April ging es darum, wie sie und ihre Mitarbeiter die Herausforderungen rund um den Lockdown meisterten, wie die Angehörigen und Bewohner darauf reagierten und welche Schutzmaßnahmen sie ergriffen.

Verantwortungsbewusst tragen die beiden Heimleiter auch nach den Lockerungen weiterhin Sorge für das Wohlergehen der ihnen anvertrauten Menschen. Denn sie wissen: Es besteht immer noch ein hohes Infektionsrisiko. Wir wollten erfahren, was sie in den vergangenen Monaten besonders bewegt hat, welche Probleme es gab und wie die neuen Vorschriften lauten.

Frau Offenloch, Herr Hübl, sind Ihre Häuser verschont geblieben von Corona-Infektionsfällen unter den Bewohnern?

Manuela Offenloch: Nach den Reihentestungen, die im gesamten Rhein-Neckar-Kreis in den Pflegeheimen durchgeführt wurden, gab es in unserer kleinen Einrichtung einen einzigen positiven Fall, der aber im Vorfeld nicht bekannt war. Die Dame war relativ neu im Heim, die Erkrankung lag somit eine Weile zurück. Kein anderer Bewohner ist erkrankt.

Markus Hübl: Gott sei Dank blieben wir bisher verschont. Wir haben uns schon früh Gedanken gemacht und uns auf die Pandemie vorbereitet.

Wie haben die Heimbewohner es aufgenommen, dass wieder Besuche gestattet sind?

Offenloch: Es hat sie natürlich gefreut. Ich würde aber sagen, dass die Aufhebung der Einschränkungen vor allem für die Angehörigen wichtig war. Die Bewohner hatten sich schnell in die Situation eingefunden, für sie war der Lockdown kein Megastress.

Hübl: Schlimmer war für die Bewohner, das Haus nicht verlassen zu dürfen, als auf die Besuche der Verwandten zu verzichten.

Offenloch: Die Besuchseinschränkungen bewirkten auch etwas Positives. Als Besuche nach der Phase der Abschottung einmal pro Woche wieder erlaubt waren, kamen Leute, die man sonst ein halbes Jahr nicht gesehen hat.

Hübl: Allmählich aber hat sich alles wieder normalisiert, es ist fast schon wie vorher.

Wie haben Sie sich im Vorfeld für die anstehenden Lockerungen gerüstet?

Offenloch: Wir raten den Bewohnern, dass sie sich mit ihren Angehörigen so viel wie möglich draußen, im Freien, treffen, weil dort die Gefahr einer Ansteckung viel kleiner ist. Zum Glück verfügen wir über einen großen Innenhof, wo sie verweilen können.

Hübl: Auch bei uns gibt es diese Möglichkeit. Wir haben ein städtisches Gelände vorübergehend übernommen und es auf unsere Kosten eingezäunt. Wir bemühen uns, dass weniger Leute von außen ins Haus kommen und sich am besten mit den Heimbewohnern draußen aufhalten.

Worauf kommt es in dieser Phase besonders an? Was müssen Besucher jetzt beachten?

Offenloch: Die Besuchszeiten sind nicht mehr begrenzt, die Zahl der Besucher bleibt aber beschränkt. Alle Gäste müssen im Haus den Mindestabstand einhalten, Mund-Nase-Maske tragen und sich die Hände desinfizieren sowie Gemeinschaftsräume meiden. Auch ihre Kontaktdaten müssen sie hinterlassen. Sollte etwas passieren, dann können wir die Infektionskette leichter nachverfolgen.

Hübl: In Hockenheim haben alle Häuser die gleichen Regelungen, damit es nicht heißt, warum es da so ist und dort anders.

Offenloch: Wir kennen uns als Heimleiter schon mehr als 20 Jahre und arbeiten sehr gut zusammen.

Hübl: Ja, so ist es. Wir haben uns schon früh abgestimmt. In den allgemeinen Verordnungen gibt es eine bestimmte Bandbreite, so dass wir genügend Spielraum haben, das auszuwählen, was für unsere Häuser richtig und machbar ist. Die Lockerungen bedeuten nicht, dass es ein vermindertes Risiko gibt.

Offenloch: Ausnahmen gibt es bei Menschen in palliativen Situationen. Da dürfen die Angehörigen auch in die Zimmer gehen, weil wir der Meinung sind, dass Menschlichkeit Vorrang hat. Im Sterbeprozess sollen sie nicht alleine gelassen werden. Ich bin überzeugt: Wenn man Herz und Verstand einsetzt, kann auch nichts passieren.

Hübl: Auch für die Angehörigen ist es extrem wichtig, Abschied nehmen zu können.

Pflegemitarbeiter sind aktuell besonders gefordert. Gab es diesbezüglich Probleme?

Offenloch: Ich muss sagen, dass es mich positiv überrascht hat, wie viel Verständnis die Mitarbeiter zeigten und wie wunderbar sie mitmachen. Ich hatte noch nie so wenig Krankmeldungen wie in der Corona-Zeit. Wir haben viele Gespräche geführt und sie gefragt, ob sie es sich zutrauen, sollte ein Corona-Fall eintreten, ihn zu versorgen. Es gab einhellige Zustimmung.

Hübl: Für die Pflege- und Betreuungskräfte waren die vergangenen Monate eine schwierige Zeit, sie versuchten, die fehlenden sozialen Kontakte der Bewohner zu ersetzen, das verdient Wertschätzung und Anerkennung. Dazu gehört konkret auch die „Corona-Prämie“ vom Bund (2/3) und vom Land (1/3), die ihnen Ende des Monats auch ausbezahlt wird.

Offenloch: Ich finde es wichtig, dass das ganze Personal der Einrichtungen bedacht wird, da jeder seinen Teil zur Aufrechterhaltung beigetragen hat. Erwähnenswert wäre auch, dass die Angehörigen in dieser Zeit ganz besonders nett zum Personal waren.

Gab es weitere schöne Erlebnisse zu berichten?

Hübl: Wildfremde Menschen und Schüler haben Briefe, Gedichte an die Bewohner geschickt. Draußen hängt eine ganze Wand voll davon, eine wirklich beeindruckende generationsübergreifende Geste. Auch das Konzert, das die „Wörner-Cocktail“-Band im Mai angeboten hat, war für die Bewohner eine schöne Abwechslung. Vom Balkon aus hörten sie zu und wir konnten sehen, wie sehr sie sich freuten.

Offenloch: Wir haben eine Station für junge pflegebedürftige Menschen. Für sie war die Ausgangssperre deutlich schlimmer als für die älteren Heimbewohner. Die verschiedenen Musik-Events, die Hugo Fuchs oder der Leierkastenmann im Innenhof anboten, haben sie daher sehr genossen wie auch das Bowlemachen oder Waffelbacken. Es gab noch viele andere kleine Events, um die Zeit ohne Besucher mit Überraschungen zu verkürzen.

