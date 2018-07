Anzeige

Einen furiosen Auftakt erlebten die Kleintierzüchter, als pünktlich zur Eröffnung des Gockelfestes der Besucherandrang einsetzte und die Nachfrage nach den herzhaft gegrillten Hähnchen groß war.

Samstag und Sonntag war um die Mittagszeit die Nachfrage ebenfalls sehr gut, wobei an beiden Tagen gegen Abend der Andrang etwas geringer war, was wohl auf die hohen Temperaturen und am Sonntag auch auf das Fußball-WM-Endspiel zurückzuführen war. Trotzdem waren alle eingesetzten Helfer gut beschäftigt und das frische Bier vom Fass und die kühlen Getränke, auch die alkoholfreien, fanden reißenden Absatz.

Bezeichnend für die inzwischen bekannt gute Qualität der an diesen beiden Tagen zusätzlich angebotenen Kuchen ist die Tatsache, dass mehrfach Besucher versuchten, sich Kuchen reservieren zu lassen, was aber nicht möglich war. Auch das Lob für die dezente musikalische Umrahmung zeigte, dass die Kleintierzüchter mit ihrem Konzept auf dem richtigen Weg sind. wsz