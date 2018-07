Anzeige

Beim Sommerfest der Turnabteilung des HSV präsentierten sich die Gruppen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde das Fest von der Linedance-Gruppe eröffnet, die zum Mitmachen animierte. So trauten sich einige Gäste, in die sich wiederholenden Tanzschritte einzusteigen.

Den Jazztanz der Vize-Landesmeister honorierten die kleinen und großen Zuschauer mit tosendem Applaus und forderten eine Zugabe. Darum ließen sich die Frauen nicht zweimal bitten. Nach dem tänzerischen Start konnten sich die Gäste mit heißen Würstchen, Kuchen und kalten Getränken stärken.

Eine große Pause gab es nicht, denn die Mädchen und Jungs der drei Gymnastik- und Tanzgruppen wollten nicht länger auf ihre Auftritte warten. So präsentierten die sieben- bis neunjährigen Lollipops ihre lang geprobten Tanzschritte, aber auch einen einstudierten Beat, den sie mit ihren Händen trommelten. Der „König der Löwen“-Tanz der drei- bis sechsjährigen Bumblebees und Butterflies wurde von der dreijährigen Finja sowie der fünfjährigen Romy und Emily anmoderiert, was für viele „Ooohs“ in den Zuschauerreihen sorgte. Beeindruckend war der „Hakuna Matata“-Teil, den die Butterflies ganz ohne Vortänzer zeigten. Den Abschluss der drei Gruppen machten die neun- bis zwölfjährigen Diamonds, die mit anspruchsvollen Tanzschritten aus verschiedenen Stilrichtungen überzeugten.