Nach der Südtirol-Reise im vergangenen Jahr fuhr die SoVD-Reisegruppe noch etwas weiter in den Süden und zwar an den Gardasee. Die Vorsitzende Heidegard Busch begrüßte dazu eine gut gelaunte und disziplinierte Reisegruppe. Nach zwölf Stunden Fahrt war das Hotel in Riva del Garda, am nördlichen Gardasee, erreicht.

Der folgende Tag stand zur freien Verfügung und so nahm die Reisegruppe zunächst einmal den Gardasee in Augenschein, der bei strahlend blauem Himmel auch tiefblau war. Mit einer Fläche von etwa 370 Quadratkilometern ist er der größte der oberitalienischen Seen. Die Gegend rund um den Gardasee ist geprägt von einem milden Klima und einer abwechslungsreichen Pflanzenwelt.

Mit dem Schiff nach Sirmione

In den folgenden Tagen standen der SoVD-Gruppe etliche Aktivitäten bevor. Zunächst wurde eine Schifffahrt nach Sirmione, eine Halbinsel am südlichen Gardasee, unternommen. Die kleine Altstadt mit ihren historischen Bauten und verwinkelten Gassen ist ein beliebtes Ausflugsziel und besitzt durch die besondere Lage ihren eigenen Charme. Die Scaliger-Burg und die malerische Altstadt mit der römischen Ausgrabungsstätte einer alten Villa sind besondere Sehenswürdigkeiten.