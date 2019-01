Seebühne erhält neues Dach

Zu Beginn des neuen Jahres trafen sich die Verantwortlichen des Fördervereins Gartenschaupark und der Parkanlagen-Gesellschaft, um das Großprojekt „Seebühnendachsanierung“ voranzutreiben und sich über den Stand der Dinge zu informieren.

Nach den Ausschreibungen für die Sanierung des moderaten Daches hat sich der beauftragte Architekt Ralph Kunz einen ersten Überblick über die eingegangenen Angebote verschafft.

Wie Kunz ausführte, hat das Vorhaben so seine speziellen Anforderungen. Die Stahlkonstruktion als geneigte, verschränkte Überdachung, die Lage auf einer Podestplatte in einer Wasserfläche und die nur mit großen Schwierigkeiten aufzubauende Einrüstung für die Ausführung der Arbeiten auf den Dächern – das Gerüst muss sicher im Wasser stehen – stellen bei dem Projekt Anforderungen, die besondere Antworten brauchen und schon bei der Planung und Aufstellung der Leistungsbeschreibung zu berücksichtigen waren.

Vor Ort ein Bild gemacht

Daher, so Kunz, sei es sinnvoll gewesen, dass sich alle Bieter vor Ort ein Bild machen konnten, noch bevor sie ein Angebot abgegeben hatten. Für die anschließende Einholung von vergleichbaren Angeboten wurden die Leistungen in fünf Gewerken ausgeschrieben – Gerüstbau und Baustelleneinrichtung, Reinigungs- und Malerarbeiten, Dacheindeckung, Elektro-Installationen und Blitzschutz.

Nach Ende des Submissionstermins lagen zu allen Gewerken Angebote vor, so dass nach der fachlichen und rechnerischen Prüfung der Zuschlag erteilt werden konnte. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf rund 54 000 Euro.

Im Frühjahr sollen nun noch Vorbereitungen, die Erstellung der Werkpläne, die Gerüstplanung und weitere Abstimmungen zu den Ausführungen erfolgen, so dass in Übereinstimmung mit dem detaillierten Terminplan die Arbeiten Ende April beginnen können. Neben der Überwachung einer vertragsgemäßen Ausführung der Arbeiten sind auch noch Aspekte und Anforderungen an die „Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordination“ zu berücksichtigen, zu überwachen und zu dokumentieren – da auch diese kleinere Maßnahme der „Baustellenverordnung“ unterliegt, die stets dann greift, wenn mehrere Firmen vor Ort tätig sind und besondere Gefährdungen durch die Höhe und das Wasser bestehen.

Mit einer guten Vorbereitung und der entsprechenden Witterung sollten die Arbeiten in den vorgesehenen Zeitabschnitten durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen werden können, waren sich die Teilnehmer des Treffens sicher.

Mit Sicherheit, äußerte sich die Runde, gebe es auch während der Bauphase ständig Neues zu berichten und ergibt sich sicherlich der richtige Zeitpunkt, die genaue Höhe der Kosten zu beziffern. Denn, so Martha Keller, die Vorsitzende des Fördervereins, jeder Cent werde benötigt.

Nach den ersten Veröffentlichungen in der Hockenheimer Tageszeitung zur Notwendigkeit, das Dach der Seebühne zu sanieren, seien zwar bereits Spenden eingegangen, doch weitere würden dringend gebraucht. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dies nach wie vor während des Jubiläumsjahres tun, fasste Martha Keller die Meinung der Mitglieder zusammen. kg

Info: Mehr Informationen auch auf: www.gartenschaupark.de

