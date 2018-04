Seebühnendach wird saniert

Anzeige

HOCKENHEIM.Narzissenblüte und Tulpenpracht, plätscherndes Wasser, Stiefmütterchen und überall farbenfroh die Frühlingspracht zeigende Bäume – der Gartenschaupark ist ein echtes Kleinod und eine Relax-Oase in der Rennstadt. Nicht zuletzt ist das das Verdienst des Fördervereins Gartenschaupark, der sich für den Erhalt in vielfältiger Weise einsetzt – in enger Kooperation mit der Parkanlagen GmbH, die für die Unterhaltung des etwa 16 Hektar großen Geländes verantwortlich ist.

Der Vorstand Vorsitzende Martha Keller, zweiter Vorsitzender Matthias Degen Kassierer August Spengler, Schriftführer Christian Engel, Geschäftsführer Karl Götzmann

Im kommenden Jahr stehen gleich zwei Jubiläen an, die die agilen Mitglieder auf den Plan rufen: Die Stadt wird 1250 Jahre alt, und der Förderverein feiert sein 25. Bestehensjahr. Bei der Jahreshauptversammlung stellten die Förderer und die Parkanlagen GmbH Maßnahmen kurz vor, die dazu im Park umgesetzt werden sollen.

Die Baumschilder, die Art und Herkunft der über 1000 Bäume abbilden, sollen erneuert werden. Die Parkpläne werden überarbeitet. An der neuen Boulebahn in der Nähe des Kraichbachs, gegenüber dem Völkerkreuz, soll ein Tisch aufgestellt werden, ebenso steht die Sanierung des Seebühnendachs an. Die Erprobungsphase für die speziellen LED-Lampen, die die Zierfischfreunde anbringen möchten, ist vorbei. „Geeignete LED-Leuchtmittel sind gefunden, bei deren Anschaffung unterstützt der Förderverein die Zierfischfreunde“, teilt Geschäftsführer Karl Götzmann mit.