Segenswunsch über Rathaustür

Hockenheim.Das neue Jahr ist noch jung. Das hielt die Sternsinger der Kirchengemeinde Sankt Georg aber nicht auf, gleich am zweiten Tag des Jahres im Rathaus vorbeizuschauen. Die knapp 35 Kinder übermittelten damit rechtzeitig vor Dreikönig ihren Segen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Sanja Kautz sprach den Segenswunsch. Oberbürgermeister Dieter Gummer bedankte sich in Anwesenheit von städtischen Mitarbeitern bei den Kindern für ihren Besuch. Er überreichte Sternsingerin Julia Bai eine Spende, die der Aktion Dreikönigssingen zugutekommt. Anschließend brachten die Kinder mit ihm den Segen „20*C+M+B+19“ über der Eingangstüre des Rathauses an.

Die Sternsingeraktion findet dieses Jahr zum 61. Mal statt. Sie steht unter dem Leitwort „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Dieses Jahr stehen Kinder mit Behinderung im Mittelpunkt der Aktion. Dafür ziehen in diesen Tagen rund 300 000 Kinder und Jugendliche aus 27 deutschen Bistümern in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür. Dabei machten sie auch wieder in Hockenheim Station.

Die Aktion ist wichtig, schreibt die Stadtverwaltung: Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) geht von bis zu 165 Millionen Kindern weltweit aus, die durch Behinderungen beeinträchtigt sind. Sie wachsen überwiegend in Armut auf und sind daher finanziell auch auf solche Aktionen angewiesen. Seit ihrem Start 1959 hat sich das Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Mehr als eine Milliarde Euro wurden seither gesammelt, mehr als 73 100 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 60. Aktion zum Jahresbeginn 2018 hatten die Mädchen und Jungen aus 10 148 Pfarrgemeinden, Schulen und weiteren Einrichtungen rund 48,8 Millionen Euro gesammelt. zg

