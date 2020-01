Sehr versiert auf den sechs Saiten

Hockenheim.Die Musikschule Hockenheim freut sich, Susan Groffmann, eine Lehrkraft für klassische Gitarre, in ihren Reihen zu begrüßen. Susan Groffmann (Bild) studierte an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt. Sie verfügt über eine langjährige Unterrichtspraxis, die sie durch eine Reihe weiterer Zusatzqualifikationen im Bereich des mentalen Trainings und der Musikphysiologie vertieft und erweitert hat.

Das Spektrum ihres Unterrichts ist sehr breitgefächert und umfasst viele Gitarrenstile. Die engagierte Musikpädagogin unterrichtet Schüler aller Altersklassen ab dem fünften Lebensjahr. Ihre Schüler nehmen regelmäßig mit großem Erfolg an dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil.

Anmeldungen: Musikschule Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, 68766 Hockenheim.

