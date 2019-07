Seifenkisten sorgen für jede Menge Gaudi

Tollkühne Jungs und Männer in ihren fahrenden Kisten: Was für ein sportliches Spektakel und eine prima Idee zum Stadtjubiläum – der „Jubi-Fun-Cup“ am Motorsportmuseum am Hockenheimring. Nicht die Boliden der Formel standen im Fokus, an diesem Nachmittag drehte sich alles um die gute alte Seifenkiste. Für den Spaßlauf mit Karten für den Großen Preis von Deutschland als Hauptgewinn sowie

...