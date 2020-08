Seilgarten fördert Bewegung

Hockenheim.Schweißtropfen perlten Michael Bimczok und Anna-Lisa Ziegler vom Bauhof der Stadt Hockenheim von der Stirn. Bei hochsommerlichen Temperaturen hoben sie auf dem Gelände der Hartmann-Baumann-Schule Erde aus, um ein Fundament für ein neues Spielgerät für die Schulkinder zu gießen.

Die gelernte Landschaftsgärtnerin Anna-Lisa Ziegler verdichtete dabei mit einem „Flaschenrüttler“, einem Sauger ähnlichen Gerät, den eingebrachten Beton in der Baugrube. Die Fläche bildet die Grundlage für einen Niedrigseilgarten, der für schulische Zwecke genutzt werden soll.

Nach den Sommerferien sollen dann auch den Schülern beim Klettern im Seilgarten einige Schweißperlen kommen, sind sich der gelernte Schreiner Michael Bimczok und Anna-Lisa Ziegler einig.

Schwierigkeitsstufen eingebaut

Der Niedrigseilgarten wird über verschiedene Schwierigkeitsgrade verfügen. Damit soll die kindliche Entwicklung durch vielfältige Bewegungserfahrungen gefördert werden. Die Entwicklungsqualität der Sinnesorgane und die damit in Verbindung stehende Bewegungssicherheit wachsen in dem Maße, in dem Kinder diese im Niedrigseilgarten unter Beweis stellen. Und dabei auch Spaß haben.

Das rund 25 000 Euro teure Spielgerät der Firma Kompan ist dafür besonders gut geeignet. Das Gerät wurde mit dem BAG-Qualitätssiegel der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung in Wiesbaden ausgezeichnet.

„Die Arbeiten unserer Bauhofmitarbeiter haben zur Auswahl eines besseren Spielgeräts geführt. Dieser Einsatz lohnt sich also doppelt“, sagt Tom Steinmann, der Leiter des Bauhofs. Im Falle einer Montage durch einen Dienstleister hätten die Fremdkosten zur Folge gehabt, dass man auf ein günstigeres Spielgerät ausweichen müsste.

„Wir wollten an der Qualität der Spielanlage aber keine Abstriche machen. Deshalb haben wir die Arbeiten übernommen“, erklärt Steinmann. Von dem Niedrigseilgarten profitieren am Ende alle Schüler, ist er sicher. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 15.08.2020