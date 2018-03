Anzeige

160 Sprünge in 30 Sekunden

Dort ging es dann gleich richtig zur Sache. Kaum waren die Kinder umgezogen, fing das dreistündige Programm an: Zunächst wurden die verschiedenen Seile präsentiert. Was die Kinder hier zu sehen bekamen, gab einen Vorgeschmack auf das, was folgen sollte: So schnell, wie Benjamin Schmitz sprang, konnten die Augen das Seil gar nicht verfolgen. So schaffte er in 30 Sekunden 160 Sprünge.

Damit war die Motivation der Kinder bereits geweckt. Mit unterschiedlichen Seil-Teamspielen begann die Aufwärmphase, die bereits viel Spaß bereitete. Anschließend wurde mit dem Einzelseil trainiert: An verschiedenen Stationen starteten die Kinder den Versuch, den Europameister zu imitieren. So wurden Doppelsprünge geübt, die halbe Drehung, Kreuz-und Rückwärtssprünge, der Seitwärtssprung, die Schere und noch viele andere mehr.

Jeder, der bis dahin meinte, nicht springen zu können, wurde eines Besseren belehrt: Durch tolle Tipps des auch als internationaler Kampfrichter tätigen Benjamin Schmitz schafften es nach Angaben der Schule alle, die Übungen mit Bravour zu meistern. Die regelmäßigen Trinkpausen, die die Kinder bei diesem anstrengenden Training benötigten, verkürzten sie selbst zunehmend, um ja keine Minuten der verschiedenen Einheiten zu versäumen.

Staffelspiel zum Abschluss

Im Anschluss daran gab es nochmals mit dem Seil das Doppelspringen: Dabei schwangen immer zwei Kinder zusammen ein Seil und sprangen abwechselnd mit diesem die verschiedenen Übungen durch. Auch das klappte nach anfänglicher Nervosität und durch „Bennis“ äußerst motivierende Art so gut, dass am Schluss noch ein Staffelspiel mit dem Langseil gespielt werden konnte.

Nach zwei Stunden durften die Kinder dann den Eltern und den Schülern der dritten Klasse präsentieren, woran sie so hart gearbeitet hatten: So wurde der Auftritt unter lautem Applaus zu einem vollen Erfolg. Nach Beendigung des Workshops waren die Kinder sehr enttäuscht, dass aufgehört werden musste.

Kein Wunder: Schaffte es Benjamin Schmitz doch durch seine kreativ-herzliche Art, die Kinder für den Seilsport zu begeistern. Die vierten Klassen bedanken sich daher besonders herzlich für diese tollen Workshops bei dem Europameister in der Freestyle-Kreativität sowie beim Förderverein der Pestalozzi-Schule, der diesen Workshop erst ermöglicht hat. st

